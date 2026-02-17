Galatasaray - Juventus Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

İTALYAN EKİPLERİ İLE 27. RANDEVU









UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü Juventus'u ağırlayacak Galatasaray, İtalyan ekipleriyle 27. maçını oynayacak.





Juventus ile resmi maçlarda 7. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce İtalya takımlarından Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de mücadele etti.





Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 26 resmi maçta 8'er kez galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 10 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. "Cimbom", bu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, 38 golü kalesinde gördü.







