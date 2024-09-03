Galatasaray 'Osimhen kadar ses getirecek' bir transferi bitiyor

Transfer döneminin ve UEFA'ya kadro bildirimine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılılar Victor Osimhen sonrası bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Yönetim, Manchester United forması giyen yıldız orta saha için devrede. İşte detaylar...

1 / 10 Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, atağa geçti.



2 / 10 Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinin ardından bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.

3 / 10 İtalya'da çalışmalarını sürdüren yönetim Osimhen transferi sonrası, Manchester United ile görüşmek için İngiltere'ye uçtu.

4 / 10 Galatasaray, Manchester United forması giyen Brezilyalı Casemiro'nun transferi için devrede.

5 / 10 İngiliz ekibinde sergilediği performansla taraftarlar tarafından tepki gören Brezilyalının ayrılığı yakın.

6 / 10 Sarı-kırmızılılar, ilk etapta Casemiro'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

7 / 10 Manchester yöneticileri ise Galatasaray'dan bonservis talep etti.

8 / 10 İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafı anlaşma sağlanması halinde Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

9 / 10 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.

