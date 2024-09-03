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Spor

Galatasaray 'Osimhen kadar ses getirecek' bir transferi bitiyor

21:20 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 21:51 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Transfer döneminin ve UEFA'ya kadro bildirimine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılılar Victor Osimhen sonrası bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Yönetim, Manchester United forması giyen yıldız orta saha için devrede. İşte detaylar...

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Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, atağa geçti.


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Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinin ardından bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.

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İtalya'da çalışmalarını sürdüren yönetim Osimhen transferi sonrası, Manchester United ile görüşmek için İngiltere'ye uçtu.

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Galatasaray, Manchester United forması giyen Brezilyalı Casemiro'nun transferi için devrede.

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İngiliz ekibinde sergilediği performansla taraftarlar tarafından tepki gören Brezilyalının ayrılığı yakın.

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Sarı-kırmızılılar, ilk etapta Casemiro'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Manchester yöneticileri ise Galatasaray'dan bonservis talep etti. 

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İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafı anlaşma sağlanması halinde Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

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32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.


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Geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 5 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Transfer
#Casemiro
#Manchester United
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