Galatasaray 'Osimhen kadar ses getirecek' bir transferi bitiyor

Transfer döneminin ve UEFA'ya kadro bildirimine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılılar Victor Osimhen sonrası bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Yönetim, Manchester United forması giyen yıldız orta saha için devrede. İşte detaylar...
Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, atağa geçti.
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinin ardından bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.
İtalya'da çalışmalarını sürdüren yönetim Osimhen transferi sonrası, Manchester United ile görüşmek için İngiltere'ye uçtu.
Galatasaray, Manchester United forması giyen Brezilyalı Casemiro'nun transferi için devrede.
İngiliz ekibinde sergilediği performansla taraftarlar tarafından tepki gören Brezilyalının ayrılığı yakın.
Sarı-kırmızılılar, ilk etapta Casemiro'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Manchester yöneticileri ise Galatasaray'dan bonservis talep etti.
İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafı anlaşma sağlanması halinde Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.
32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.
Geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 5 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.