Galatasaray - Samsunspor maçındaki hata pahalıya patladı: MHK Mehmet Türkmen için düğmeye bastı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Samsunspor maçında verdiği kararlar nedeniyle hem Samsunspor hem de Galatasaray kanadından yoğun eleştiri alan Mehmet Türkmen için TFF/MHK kararını verdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Galatasaray-Samsunspor maçında düdük çalan Mehmet Türkmen eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Hem Samsunspor hem Galatasaray kanadı, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarından rahatsız olurken, özellikle müsabakanın uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonu oldukça konuşulmuştu.
TFF'DEN MEHMET TÜRKMEN KARARI
Öte yandan TFF, Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen'le ilgili kararını verdi.
MEHMET TÜRKMEN'E MAÇ VERİLMEDİ
Mehmet Türkmen, MHK tarafından 16. hafta maçlarına atanmadı.