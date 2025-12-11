Galatasaray - Samsunspor maçındaki hata pahalıya patladı: MHK Mehmet Türkmen için düğmeye bastı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Samsunspor maçında verdiği kararlar nedeniyle hem Samsunspor hem de Galatasaray kanadından yoğun eleştiri alan Mehmet Türkmen için TFF/MHK kararını verdi.

1 /4 Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Galatasaray-Samsunspor maçında düdük çalan Mehmet Türkmen eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



2 /4 Hem Samsunspor hem Galatasaray kanadı, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarından rahatsız olurken, özellikle müsabakanın uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonu oldukça konuşulmuştu.



3 /4 TFF'DEN MEHMET TÜRKMEN KARARI

Öte yandan TFF, Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen'le ilgili kararını verdi.

