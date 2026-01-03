Yeni Şafak
Galatasaray sordu, Trabzonspor rakamı belirledi: Oulai için tarihe geçecek bonservis

16:233/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Galatasaray’ın, Trabzonspor'un parlayan oyuncusu Christ Inao Oulai'nin transfer şartlarını sorduğu belirtildi. Bordo-mavili kulübün oyuncudan beklediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor’da forma giyen Christ Inao Oulai’nin transfer koşullarını sorduğu öne sürüldü.

Muhabir Sergen Dağ'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; bordo-mavililer, Fildişi Sahilli orta saha için kapıyı 50 milyon eurodan açtı. 



Christ Inao Oulai için yalnızca Türkiye’den değil, Avrupa’dan da ilgi bulunuyor. Daha önce Serie A ekiplerinden Atalanta’nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroya ulaşan teklifinin Trabzonspor tarafından geri çevrildiği belirtilmişti.

Trabzonspor, Oulai’yi sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia’dan 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Genç orta saha, yarım sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, Afrika Uluslar Kupası’nda sergilediği oyunla da uluslararası vitrine çıktı.

