Galatasaray TFF’ye şikayet etti: Evladı dedikleri isim ezeli rakibe gidiyor!

11:2014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Galatasaray altyapısının umut vadeden ismi Hakan Çağrı Balta, kulübünün sözleşme teklifini reddederek ayrılık kararı aldı. Bu gelişme sonrası devreye giren Fenerbahçe, oyuncuyla prensipte anlaşıp Galatasaray'a resmi bir mail gönderdi.

Galatasaray'ın altyapısında forma giyen Hakan Çağrı Balta ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.


17 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'dan gelen sözleşme teklifini kabul etmedi ve takımdan ayrılma kararı aldı. Hakan Çağrı Balta, 18 yaşına girdiğinde Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. [15 Mayıs 2026]


FENERBAHÇE ANLAŞTI


Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Hakan Çağrı Balta için devreye girdi ve genç futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.


FENERBAHÇE'DEN MAİL


Yakup Çınar'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, oyuncu ile anlaşmasının ardından Galatasaray'a, "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık, eğer uygun görürseniz, yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir mail gönderdi.



GALATASARAY'DAN TFF'YE ŞİKAYET


Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu mailine sert bir maille cevap verdi. Sarı-kırmızılılar, mail sonrası bu konuda Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti.


Galatasaray'ın U19 Takımı'nda forma giyen genç santrfor Hakan Çağrı Balta, bu sezon 21 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.


