Galatasaray'a milli futbolcudan iyi haber! Transferi kolaylaştı

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan A Milli Takım'ın yıldız oyuncusunun gelişi, yaşanan bir gelişme sonrası kolaylaştı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesi büyük hayal kırıklığı yaratırken, ay-yıldızlı takımın kadrosunda yer alan Deniz Gül'ün performansı Portekiz'de dikkat çekti.
Porto'da forma giyen Türk futbolcu, Avustralya ve Paraguay maçlarında oyuna sonradan dahil oldu ve sahada kaldığı toplam 35 dakikada hücuma olumlu katkı verdi. NTV Spor'un A Bola'dan aktardığı habere göre iki net gol fırsatı yakalayan Deniz'in, Türkiye'nin D Grubu'nda ABD ile oynayacağı son maçta ilk 11'de oynayabileceği belirtildi.
Haber detayında, Deniz Gül'ün Porto'daki geleceğine dair de önemli bilgiler verildi ve genç oyuncunun, Galatasaray'ın transfer hedefinde olduğu öne sürüldü. Elche'nin golcüsü Andre Silva'nın Porto'ya transfer olmasının, Deniz'in kulüpteki geleceğini karmaşıklaştırdığı iddia edildi.
Haberde, mavi beyazlı yönetimin Türk oyuncunun durumunu değerlendirmesi ve piyasa dinamiklerini anlaması için zamanı olduğu vurgulandı ve Galatasaray'ın, Deniz Gül'ün transferi için en dikkat çeken kulüp olduğu belirtildi.
Gelecek sezon Türkiye'de uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralına dikkat çekilerek, bu durumun Deniz'i sarı kırmızılılar için cazip bir hedef haline getirdiği ifade edildi.