Galatasaray'a son dakika şoku! Yıldız futbolcu antrenmanda sakatlandı

14:2522/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusunun sakatlandığı bildirildi. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek.


Temsilcimize bu maç öncesi kötü bir haber geldi. 

Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu antrenmanda sakatlandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son taktik antrenmanında sakatlanan İlkay Gündoğan, bu akşam oynanacak Galatasaray-Bodo Glimt maçında forma giyemeyecek.

34 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
#Şampiyonlar Ligi
