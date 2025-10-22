Galatasaray'a son dakika şoku! Yıldız futbolcu antrenmanda sakatlandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusunun sakatlandığı bildirildi. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek.
Temsilcimize bu maç öncesi kötü bir haber geldi.
Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu antrenmanda sakatlandı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son taktik antrenmanında sakatlanan İlkay Gündoğan, bu akşam oynanacak Galatasaray-Bodo Glimt maçında forma giyemeyecek.
34 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.