Galatasaray’a transfer müjdesi: Barcelona genç yıldızının biletini kesti: İşte ayrılık nedeni

Barcelona orta sahasında Pedri, Gavi ve De Jong gibi dev isimlerin gölgesinde kalan Marc Casado için ayrılık çanları çalıyor. Bu sezon 25 maçta görev almasına rağmen istediği süreyi bulamayan 22 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibi tarafından satış listesine konuldu.

1 /7

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti.



2 /7 Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosuna 5 takviye yapan sarı-kırmızılılara, uzun süredir gündemde yer alan bir isim için sevindiren haber geldi.



3 /7 BARCELONA'DA CASADO KARARI İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberlere göre Barcelona, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan genç orta saha Marc Casado ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



4 /7 Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun kadro içindeki yoğun rekabet nedeniyle geri planda kaldığı ve kulübün yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarıldı.



5 /7 "REKABET KURBANI" OLDU Barcelona'da orta sahada Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ve Fermin Lopez gibi yıldız isimlerin bulunması nedeniyle Casado'nun forma şansı bulmakta zorlandığı ve bu nedenle "rekabet kurbanı" olarak değerlendirildiği ifade edildi.



6 /7 PERFORMANSI Bu sezon Barcelona formasıyla 25 resmi maçta görev alan Marc Casado, 1 asistlik katkı sağladı.

