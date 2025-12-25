Galatasaray’da ayrılık rüzgarı: 3 isimle yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro yapılanması netleşiyor. Devre arası transfer döneminde 3 isimle yolların ayrılacağı kesinleşti. İşte o futbolcular…
Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler kesinleşmeye başladı.
beIN Sportst’un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, 3 futbolcusuna veda etmeye hazırlanıyor.
Bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in net olarak takımdan transfer olması bekleniyor. Öte yandan Berkan Kutlu'nun ayrılığına izin verileceği öğrenildi.
AHMED KUTUCU SORU İŞARETİ
Son olarak Ahmed Kutucu'nun kadroda düşünüldüğü belirtilirken, iyi bir teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği kaydedildi.
İLK TRANSFER...
Ayrıca transfer döneminde kadrosuna genç oyuncu takviyesi de yapacak olan Galatasaray'ın, kadrosuna katmaya en yakın olduğu ismin hücüm hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Can Armando Güner olması bekleniyor.
