Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da ayrılık rüzgarı: 3 isimle yollar ayrılıyor!

Galatasaray’da ayrılık rüzgarı: 3 isimle yollar ayrılıyor!

09:1125/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro yapılanması netleşiyor. Devre arası transfer döneminde 3 isimle yolların ayrılacağı kesinleşti. İşte o futbolcular…

Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler kesinleşmeye başladı.


beIN Sportst’un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, 3 futbolcusuna veda etmeye hazırlanıyor.


Bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in net olarak takımdan transfer olması bekleniyor. Öte yandan Berkan Kutlu'nun ayrılığına izin verileceği öğrenildi.


AHMED KUTUCU SORU İŞARETİ

Son olarak Ahmed Kutucu'nun kadroda düşünüldüğü belirtilirken, iyi bir teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği kaydedildi.


İLK TRANSFER...

Ayrıca transfer döneminde kadrosuna genç oyuncu takviyesi de yapacak olan Galatasaray'ın, kadrosuna katmaya en yakın olduğu ismin hücüm hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Can Armando Güner olması bekleniyor.


İLK TRANSFER...

Ayrıca transfer döneminde kadrosuna genç oyuncu takviyesi de yapacak olan Galatasaray'ın, kadrosuna katmaya en yakın olduğu ismin hücüm hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Can Armando Güner olması bekleniyor.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Yusuf Demir
#Berkan Kutlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutları hangi ilde ne kadar kaç adet var? TOKİ tek tek açıkladı