Galatasaray'da 'Barış' planı

10:0125/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için adeta seferberlik ilan edildi. Hem teknik heyet hem de futbolcular, milli yıldızın moralini yüksek tutmak için büyük çaba sarf etti. Ayrıca taraftarın da Barış Alper için bir hazırlık içinde olduğu bildirildi.

Galatasaray'ın milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kenara gelirken taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. 

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların Barış Alper Yılmaz'a destek verdiği ve moralini yükselttiği bildirildi.

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncuyla özel görüşmeler yaptı ve Göztepe maçına daha moralli çıkması için uğraştı.

Bu süreçte Barış Alper Yılmaz'a takım arkadaşları da destek verdi. Milli yıldızın sürekli yanında oldular ve mental anlamda güçlü kalmasını sağladılar. 

Taraftar grubu UltrAslan da Barış Alper Yılmaz için bir açıklama yayınladı ve "Böyle bir oyuncuyu formsuz ya da kötü oynadığı bir maçta, hele hele bir Şampiyonlar Ligi maçında galipken tepkilerin odağına koymak camiamıza birşey kazandırmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı, Göztepe maçında Barış Alper'i tribünlere çağıracak ve alkışlayacak. 25 yaşındaki oyuncu, Göztepe maçına yüksek motivasyonla çıkacak.

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Şampiyonlar Ligi
