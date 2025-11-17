Galatasaray'da eksik sayısı 8'e yükseldi: Sakat oyuncuların son durumu belli oldu

GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR KİM? SON DURUMLARI NE?

İlkay Gündoğan

Deneyimli orta saha İlkay Gündoğan, özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanın bazı bölümlerinde takımla bazı bölümlerinde ise bireysel çalışıyor.

Berkan Kutlu

Son antrenmanda ağrı hisseden orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yunus Akgün

Milli oyuncu Yunus Akgün, geçirdiği kasık fıtığı ameliyatı dolayısıyla ilk devreyi kapattı.

Kaan Ayhan

A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı maçta sakatlanan Kaan Ayhan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Deneyimli savunma oyuncusunun, Gençlerbirliği maçında 11'de olması bekleniyor.

Victor Osimhen

Nijerya'nın, Demokratik Kongo ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sakatlanan Victor Osimhen'in adelesinde ödem bulunuyor. Hamstring kası (arka adele) sakatlığı şüphesi olan Osimhen'in Çarşamba günü MR’a girmesi bekleniyor.































