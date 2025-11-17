Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da eksik sayısı 8'e yükseldi: Sakat oyuncuların son durumu belli oldu

Galatasaray'da eksik sayısı 8'e yükseldi: Sakat oyuncuların son durumu belli oldu

19:0717/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da milli arada eksik sayısı 8'e yükseldi. 6 futbolcunun sakatlığı bulunurken, 2 futbolcu bahis soruşturması kapsamında cezalandırıldı. Trt Spor'un aktardığı bilgiye göre, sakatlığı bulunan futbolcuların son durumu belli oldu.

Milli araya Kocaelispor yenilgisiyle giren Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncularının sayısı 8'e yükseldi.

SAKAT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılılarda bir ay önce sakatlanan İlkay Gündoğan'ın ardından Yunus Akgün, milli takımlarda Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen sakatlandı. Son idmana ise ağrı hisseden Berkan Kutlu katılmadı.

İKİ OYUNCU BAHİS CEZASI NEDENİYLE YOK

Bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay ceza verildi. Trt Spor'da yer alan bilgiye göre, sakat futbolcuların son durumları belli oldu.

GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR KİM? SON DURUMLARI NE?

İlkay Gündoğan

Deneyimli orta saha İlkay Gündoğan, özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanın bazı bölümlerinde takımla bazı bölümlerinde ise bireysel çalışıyor.

Berkan Kutlu

Son antrenmanda ağrı hisseden orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yunus Akgün

Milli oyuncu Yunus Akgün, geçirdiği kasık fıtığı ameliyatı dolayısıyla ilk devreyi kapattı.

Kaan Ayhan

A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı maçta sakatlanan Kaan Ayhan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Deneyimli savunma oyuncusunun, Gençlerbirliği maçında 11'de olması bekleniyor.

Victor Osimhen

Nijerya'nın, Demokratik Kongo ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sakatlanan Victor Osimhen'in adelesinde ödem bulunuyor. Hamstring kası (arka adele) sakatlığı şüphesi olan Osimhen'in Çarşamba günü MR’a girmesi bekleniyor.









#Galatasaray
#Sakatlık
#Victor Osimhen
#İlkay Gündoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları başlıyor: 1,5 milyon TL destek nasıl alınır, kimler yararlanabilir? İşte TOBB nefes kredisi başvurusu ve şartları