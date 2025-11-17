Galatasaray'da eksik sayısı 8'e yükseldi: Sakat oyuncuların son durumu belli oldu

Galatasaray'da milli arada eksik sayısı 8'e yükseldi. 6 futbolcunun sakatlığı bulunurken, 2 futbolcu bahis soruşturması kapsamında cezalandırıldı. Trt Spor'un aktardığı bilgiye göre, sakatlığı bulunan futbolcuların son durumu belli oldu.
Milli araya Kocaelispor yenilgisiyle giren Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncularının sayısı 8'e yükseldi.
SAKAT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Sarı-kırmızılılarda bir ay önce sakatlanan İlkay Gündoğan'ın ardından Yunus Akgün, milli takımlarda Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen sakatlandı. Son idmana ise ağrı hisseden Berkan Kutlu katılmadı.
İKİ OYUNCU BAHİS CEZASI NEDENİYLE YOK
Bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay ceza verildi. Trt Spor'da yer alan bilgiye göre, sakat futbolcuların son durumları belli oldu.
GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR KİM? SON DURUMLARI NE?
İlkay Gündoğan
Deneyimli orta saha İlkay Gündoğan, özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanın bazı bölümlerinde takımla bazı bölümlerinde ise bireysel çalışıyor.
Berkan Kutlu
Son antrenmanda ağrı hisseden orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yunus Akgün
Milli oyuncu Yunus Akgün, geçirdiği kasık fıtığı ameliyatı dolayısıyla ilk devreyi kapattı.
Kaan Ayhan
A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı maçta sakatlanan Kaan Ayhan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Abdülkerim Bardakcı
Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Deneyimli savunma oyuncusunun, Gençlerbirliği maçında 11'de olması bekleniyor.
Victor Osimhen
Nijerya'nın, Demokratik Kongo ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sakatlanan Victor Osimhen'in adelesinde ödem bulunuyor. Hamstring kası (arka adele) sakatlığı şüphesi olan Osimhen'in Çarşamba günü MR’a girmesi bekleniyor.