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Galatasaray'da flaş Singo gelişmesi! Fildişi Sahili'ne bildirildi

Galatasaray'da flaş Singo gelişmesi! Fildişi Sahili'ne bildirildi

13:4425/06/2026, Perşembe
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Galatasaray Kulübü, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla sakatlık yaşayan yıldız oyuncusu Wilfried Singo için yetkililerle irtibata geçti.

Galatasaray Kulübü, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla sakatlık yaşayan yıldız oyuncusu Wilfried Singo için yetkililerle irtibata geçti.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahilli'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahilli'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo, Galatasaray'da 29 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sahada kaldığı bin 557 dakikada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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