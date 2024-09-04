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Spor

Galatasaray'da kritik görüşme: Son kez masaya oturulacak

13:01 - 4/09/2024 الأربعاء
Yeni Şafak

UEFA kadro bildirimine son gün kala Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sol kanat bölgesi için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Juventus'un yıldız oyuncusuyla son kez bir görüşme gerçekleştirerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

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Galatasaray'da yönetim UEFA'ya bildirilecek kadronun son günü transferde çalışmalarına hız verdi.

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Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sol kanat transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Juventus forması giyen futbolcu için çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray, Juventus'un UEFA'ya bildirmediği Sırp futbolcu Filip Kostic ile transfer görüşmelerine başladı.

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İtalyan kulübüyle anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamadı.

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31 yaşındaki futbolcunun henüz Süper Lig'e transfer olmaya ikna olmadığı öğrenildi.

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Sarı-kırmızılı yöneticiler bugün son kez Filip Kostic ile masaya oturarak transferi noktalamak istiyor.

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Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi. EURO 2024'te yer alan Kostic, ilk maçta sakatlanarak turnuvayı kapatmıştı.

#Galatasaray
#Filip Kostic
#Transfer
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