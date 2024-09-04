Galatasaray'da kritik görüşme: Son kez masaya oturulacak

UEFA kadro bildirimine son gün kala Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sol kanat bölgesi için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Juventus'un yıldız oyuncusuyla son kez bir görüşme gerçekleştirerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

1 / 8 Galatasaray'da yönetim UEFA'ya bildirilecek kadronun son günü transferde çalışmalarına hız verdi.

2 / 8 Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sol kanat transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

3 / 8 Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Juventus forması giyen futbolcu için çalışmalar sürüyor.

4 / 8 Galatasaray, Juventus'un UEFA'ya bildirmediği Sırp futbolcu Filip Kostic ile transfer görüşmelerine başladı.

5 / 8 İtalyan kulübüyle anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamadı.

6 / 8 31 yaşındaki futbolcunun henüz Süper Lig'e transfer olmaya ikna olmadığı öğrenildi.

7 / 8 Sarı-kırmızılı yöneticiler bugün son kez Filip Kostic ile masaya oturarak transferi noktalamak istiyor.