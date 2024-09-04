Galatasaray'da kritik görüşme: Son kez masaya oturulacak

UEFA kadro bildirimine son gün kala Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sol kanat bölgesi için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Juventus'un yıldız oyuncusuyla son kez bir görüşme gerçekleştirerek mutlu sona ulaşmak istiyor.
Galatasaray'da yönetim UEFA'ya bildirilecek kadronun son günü transferde çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sol kanat transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Juventus forması giyen futbolcu için çalışmalar sürüyor.
Galatasaray, Juventus'un UEFA'ya bildirmediği Sırp futbolcu Filip Kostic ile transfer görüşmelerine başladı.
İtalyan kulübüyle anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamadı.
31 yaşındaki futbolcunun henüz Süper Lig'e transfer olmaya ikna olmadığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yöneticiler bugün son kez Filip Kostic ile masaya oturarak transferi noktalamak istiyor.
Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi. EURO 2024'te yer alan Kostic, ilk maçta sakatlanarak turnuvayı kapatmıştı.