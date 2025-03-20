Galatasaray'da Mertens'in yerine bir dünya yıldızı geliyor: Görüşmeler başladı

Galatasaray'da takımın tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda futbol kariyerinin sona ermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızının yerine dünyaca ünlü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Galatasaray'da sezon sonunda Dries Mertens ile yolların ayrılması planlanıyor. Futbolu bırakması beklenen Mertens, Okan Buruk'un ekibine de dahil olabilir.
Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızının yerine dünyaca ünlü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; listenin ilk sırasında Joao Felix yer alıyor. Milan'da kiralık oynayan, sezon sonunda ise Chelsea'ye dönecek olan 25 yaşındaki futbolcu için düğmeye basıldı.
Galatasaray'ın Felix'in menajeri Mendes ile görüşerek Portekizli futbolcuyu kiralama konusundaki planını açıkladığı iddia edildi.
Gelen bilgilere göre Mendes olumlu yönde görüş bildirdi.
Galatasaray, Chelsea ile de görüşerek transferi noktalamak istiyor.