Galatasaray'da Rizespor maçı öncesi iki eksik, iki şüpheli

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda bu kritik mücadele öncesi iki eksik bulunuyor. İki ismin durumu ise maç saatinde belli olacak.

1 /6 Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

2 /6 Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

3 /6 Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

4 /6 Sarı-kırmızılı ekipte eksikler

Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

5 /6 Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırda

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, bu maçta sarı kart görmesi durumunda 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.