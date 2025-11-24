Galatasaray'da Saint-Gilloise maçı öncesi takıma prim sözü

Karşılaşma öncesinde Galatasaray yönetimi galibiyet için dev bir prim belirledi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu, daha önceki maçlarda uyguladığı sistemi bu maçta da uygulayacak.