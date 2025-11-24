Galatasaray'da Saint-Gilloise maçı öncesi takıma prim sözü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti ve takıma prim verme kararı aldı. İşte ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun heyecanı devam ediyor. Devler Ligi’ndeki son 3 maçında 9 puan toplayarak son 8 için iddialı konuma gelen Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçında sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax’ı mağlup etmişti. Devler Ligi’nin 5. haftasında Union SG’yı ağırlayacak Galatasaray, bu maçı da kazanıp ilk 8 yarışında hata yapmak istemiyor.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray yönetimi galibiyet için dev bir prim belirledi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu, daha önceki maçlarda uyguladığı sistemi bu maçta da uygulayacak.
Buna göre Galatasaray, Union SG’yı mağlup etmesi halinde UEFA’dan 2.1 milyon euroluk performans ödülünün sahibi olacak.
Sarı-kırmızılı yönetimin Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarında olduğu gibi bu tutarın 1 milyon euroluk kısmını takıma dağıtacağı belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Union SG’yı konuk edeceği maç 25 Kasım Salı günü Rams Park’ta oynanacak ve 20.45’te başlayacak.