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Galatasaray'da sezonun ilk transferi resmileşiyor: "Bayramdan sonra açıklanacak"

Galatasaray'da sezonun ilk transferi resmileşiyor: "Bayramdan sonra açıklanacak"

18:566/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Şampiyon Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda herkes Victor Osimhen'in transferine odaklanırken sürpriz bir oyuncunun transferinin açıklanabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kale bölgesine ilk transfer gerçekleşiyor. Sarı Kırmızılıların yeni transferini bayram sonrasında duyurabileceği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, milli takım kadrosunda bulunan Berke Özer ile anlaşmaya vardı. Eyüpspor ile de anlaşan sarı kırmızılıların transferi bitirme noktasına getirdiği aktarıldı.

Peki Galatasaray, Günay Güvenç ve Berke Özer ile mi sezona girecek? Sarı Kırmızılıların bu transferi bitirmesinin perde arkasında Berke Özer'in Türkiye'de yetişmiş olması detayı var. Genç file bekçisi, Şampiyonlar Ligi listesine yerli yetişme kuralına uygun oyuncu olarak eklenebileceğinden dolayı kadroya katılacak.

Bu noktada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazacağı listede Berke Özer'in olması bekleniyor. Yabancı bir kaleci daha alacak olan sarı kırmızılıların gelecek vadeden kaleciler arasında gösterilen Berke'yi kaçırmak istemediği ve bu sezondan kadro planlamasına eklemek istediği aktarıldı.

Berke Özer, A Milli Takımımızın ABD ile oynayacağı hazırlık maçında 11'de forma giymesi bekleniyor.

Berke Özer, Eyüpspor'da bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer gündemine girmişti. 25 yaşındaki kaleci bu sezon 35 resmi maçta oynadı.

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