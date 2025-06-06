Galatasaray'da sezonun ilk transferi resmileşiyor: "Bayramdan sonra açıklanacak"

Peki Galatasaray, Günay Güvenç ve Berke Özer ile mi sezona girecek? Sarı Kırmızılıların bu transferi bitirmesinin perde arkasında Berke Özer'in Türkiye'de yetişmiş olması detayı var. Genç file bekçisi, Şampiyonlar Ligi listesine yerli yetişme kuralına uygun oyuncu olarak eklenebileceğinden dolayı kadroya katılacak.