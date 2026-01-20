Galatasaray'da üç eksik bir şüpheli

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Atletico Madrid'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda üç isim bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.
Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.