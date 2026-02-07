Galatasaray'da yeni transfer Nhaga UEFA'ya bildirilen listede yoktu! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'a karşı oynayacağı maç öncesi isim listesi UEFA'ya bildirilirken yeni transfer Nhaga'nın kadroda olmaması, taraftarları şaşırtmıştı. Bu tercihin arka planı belli oldu.
Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede son anda bir değişiklik oldu. Sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Renato Nhaga, liste dışı kaldı. Taraftarlar ise Okan Buruk'un bu tercihini eleştirdi.
Öte yandan Nhaga'nın listede yer almamasının arka planı da ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre normalde listeye yazılacak olan yeni transferlerden merkez orta saha Renato Nhaga, bir anlamda Sacha Boey'den çalım yemiş oldu.
Boey'un kiralık olarak kadroya katılması üzerine teknik direktör Okan Buruk listeyi revize etti.
Tek sağ bek orijinli isim olan Boey'i listeye alan Buruk, merkez orta sahanın zengin olması sebebiyle Nhaga'yı kenarda bıraktı.