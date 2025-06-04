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Galatasaray'dan büyük sürpriz: Muslera'nın yerine şaşırtan isim geliyor!

Galatasaray'dan büyük sürpriz: Muslera'nın yerine şaşırtan isim geliyor!

19:364/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmaya hazırlanan Galatasaray, sürpriz bir kaleciyle anlaşmak üzere. Sarı Kırmızılıların görüştüğü 25 yaşındaki kaleci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Galatasaray'a gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kaptan Muslera ile vedalaşılmasının ardından kaleci bölgesi için birçok isim ortaya atılmıştı. Sarı Kırmızılılarda gündeme gelen son isim ise herkesi şaşkına uğrattı.

Galatasaray'ın 1 sezondur Yunanistan takımı PAOK'ta forma giyen Dominik Kotarski'yi izlediği ve bu oyuncunun transferi için harekete geçtiği belirtildi.

Dinamo Zagrep altyapısındayken Ajax scoutlarının dikkatini çeken Kotarski sonrasında PAOK'un yolunu tutmuştu. 2022 yılından bu yana Yunanistan ekibinin kalesini koruyan 25 yaşındaki isim Hırvatistan A Milli Takımı'nın da birinci kalecisi olmayı başarmıştı.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Atina kaynaklı aldığı haberlerde oyuncunun "Galatasaray'a gidiyorum" şeklinde açıklama yaptığı bilgisini paylaştı.

1.91 boyundaki Hırvat kaleci PAOK'ta gösterdiği performansın ardından Hırvatistan A Milli Takımı'na seçilmiş ve forma şansı bulmaya başlamıştı.

Kotarski 2023-2024 sezonunda Yunanistan'da yılın kalecisi seçilirken yine aynı sezon takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Dominik Kotarski, bu sezon çıktığı 46 resmi maçın 15'inde kalesini gole kapattı.


Hırvatistan Milli Takımı'nda şans buluyor. İki resmi maç oynadı.


Kalecilik özelliklerinden ziyade ayağının çok iyi olması sebebiyle PAOK Takımı'nın oyununda büyük rol üstleniyor.


Piyasa değeri 9 milyon Euro'ya çıktı. Yunan basını, bu transferin 13 milyon Euro'ya biteceğini iddia ediyor.



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