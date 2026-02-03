Yeni Şafak
Galatasaray'dan dev anlaşma: Transfer edilen futbolcunun kulübüne ortak olunacak!

22:503/02/2026, Salı
<p>Portekiz'in Casa Pia takımındaki 18 yaşındaki yetenek Renato Nhaga'yı kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray, dikkat çekici bir hamle yaptı.</p>
Portekiz'in Casa Pia takımındaki 18 yaşındaki yetenek Renato Nhaga'yı kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray, dikkat çekici bir hamle yaptı.

Süper Lig'de liderliğini devam ettiren Galatasaray, transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala ses getirecek bir hamleye imza atıyor.

Galatasaray yönetiminin Renato Nhaga transferinin dışında oyuncunun kulübü Casa Pia ile de ortaklık anlaşması imzalamaya çalıştığı aktarıldı.

Portekiz'de 1920 yılında kurulan Casa Pia, Lizbon'da faaliyet gösteriyor. Galatasaray yönetimi, Casa Pia takımıyla yapacağı ortaklık anlaşmasıyla birlikte Portekiz'deki izleme ağı ve transferlerde öncelik elde etmeye çalışacak.

Dursun Özbek ve yönetiminin genç yetenekleri keşfetmek için kurguladığı bu sistemin çıkış noktası ise Chelsea-Strasbourg bağlantısı.

Özbek'in transfer dönemlerinde büyük bonservis bedelleri ödemek yerine geleceğe yönelik yatırımlar yapılmasını istediği aktarıldı. Tecrübeli başkan ve ekibinin bu sebeple Chelsea'nin Fransa'daki Strasbourg takımıyla olan bağlantısını örnek aldığı belirtildi.

18 yaşındaki Renato Nhaga, bu sezon Casa Pia takımıyla 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Renato Nhaga transferini tamamladığını duyurdu.

