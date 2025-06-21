Galatasaray'dan flaş karar! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geride bıraktığımız sezon hayal kırıklığı yaratan oyuncusunun menajerine 'Kulüp bul' talimatı verdi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, sürpriz bir ayrılık gündeme geldi.
Ocak ayında Belçika temsilcisi Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Carlos Cuesta için yolun sonu göründü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, beklenen performansı gösteremeyen Kolombiyalı stoperin menajeriyle temasa geçerek, oyuncunun kendisine yeni bir kulüp bulmasını istedi.
26 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 9 maçta görev aldı ve sahada toplam bin 401 dakika kaldı.
Skor anlamında takıma herhangi bir katkı sunamayan Cuesta, teknik heyetin gelecek sezonki planlamasında yer almıyor.