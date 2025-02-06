Galatasaray'dan gizli transfer operasyonu: Bu sabah İstanbul'a geldi

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de oynayabiliyor.





2026 yılına kadar sözleşmesi süren Cuesta, bu sezon Genk'te 13 maçta süre alırken, 1 gol attı.