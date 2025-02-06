Galatasaray'dan gizli transfer operasyonu: Bu sabah İstanbul'a geldi

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, bir ismi daha renklerine bağlıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sabah gizlice İstanbul'a getirdiği oyuncuyla sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacak.
Alvaro Morata'nın ardından Mario Lemina'yı da renklerine bağlayan Galatasaray, bir ismin transferini daha bitirdi.
Sarı-kırmızılılar, Genk'in stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusuna 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Carlos Cuesta'nın İstanbul'da olduğunu aktardı.
Sarı-kırmızılı kulübün, Cuesta'nın bonservisi için Genk'e 8 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de oynayabiliyor.
2026 yılına kadar sözleşmesi süren Cuesta, bu sezon Genk'te 13 maçta süre alırken, 1 gol attı.