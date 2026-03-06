Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için servet değerinde teklif: "Mutlaka bu formayı giyecek!"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun İtalyan basınına verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen Cimbom, servet değerinde bir rakamı gözden çıkardı.
Galatasaray'da transfer gündeminin bir numaralı maddesi yeniden Hakan Çalhanoğlu oldu.
Yaz ve ara transfer dönemlerinde kadroya dahil edilmek istenen ancak Inter engeline takılan milli futbolcu için Nicolo Schira Dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Schira, Inter yönetiminin yıldız oyuncuyla nikah tazelemek istediğini ancak olası bir olumsuz yanıtta Galatasaray'ın pusuda beklediğini ifade etti.
SÖZLEŞME YENİLEME YA DA AYRILIK
İtalyan devinin, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile yakın zamanda bir araya gelerek yeni sözleşme şartlarını görüşeceği belirtildi.
Schira, milli futbolcunun Inter'den gelecek teklifi geri çevirmesi halinde Galatasaray'ın vakit kaybetmeden resmi girişimlere başlayacağını vurguladı.
Habere göre Inter, daha önce 20 milyon euro olarak belirlediği bonservis bedelinde indirime giderek 15 milyon euro civarındaki teklifleri kabul etmeye sıcak bakıyor.
10 MİLYON EURO MAAŞ VE KAVUKCU'NUN SİNYALLERİ
Sarı-kırmızılı yönetimin bu transfer için kesenin ağzını açtığı ve Hakan'a yıllık 10 milyon euro civarında bir maaş önerebilecek bütçeyi hazırladığı kaydedildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu da geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport'a verdiği rcöportajda transfer ateşini yakmıştı. Kavukcu, her iki dönemde de Hakan'ı istediklerini belirterek, "Hakan iyi bir Galatasaray taraftarı ve kariyerinin bir bölümünde mutlaka bu formayı giyecek" ifadelerini kullanmıştı.
32 yaşındaki oyun kurucunun Inter ile olan geleceği, İstanbul devinin transfer stratejisini belirleyecek ana unsur olacak.