Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için servet değerinde teklif: "Mutlaka bu formayı giyecek!"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu da geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport'a verdiği rcöportajda transfer ateşini yakmıştı. Kavukcu, her iki dönemde de Hakan'ı istediklerini belirterek, "Hakan iyi bir Galatasaray taraftarı ve kariyerinin bir bölümünde mutlaka bu formayı giyecek" ifadelerini kullanmıştı.