Galatasaray’dan Icardi için resmi açıklama geldi: Ayrılıyor mu?

15:0624/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Mauro Icardi'nin sözleşmesi ve geleceğiyle ilgili konuştu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kavukcu'nun açıklamaları şöyle:



"Icardi 1 sene daha sözleşmesi olan bir oyuncumuz. Bugün baktığınız zaman 5 tane gol atmış. Tabii ki performansında bazen düşüş olabilir ama bize neler kazandırdı Icardi. Bu kadar genç, çocuk yaşta seyircimiz olduysa Icardi sayesinde. Çok çabuk tüketiyoruz.



Icardi'nin bu sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Sezon sonu geldiği zaman tabii ki konuşacağız. Bizde kalmasını isteriz. O gün geldiği zaman ne pozisyonda olduğumuzu o gün konuşmamız lazım.



Barış Alper bizim futbolcumuz ve çok ciddi teklifler geldi Barış'a. Barış gibi bir futbolcuyu bugün getirelim o bölgede oynatmak için daha büyük rakamlar... Barış'ın gerçekten çok iyi bir karakteri var. Galatasaray aidiyeti insanların söylediği gibi değil."



#Abdullah Kavukcu
#Galatasaray
#MAuro Icardi
