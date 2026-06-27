Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Arabistan'dan geliyor

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar gelecek vadeden genç yıldız adayını kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
Son şampiyon Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transferde takviye yapılacak bölgeler için temaslarını sıklaştırdı.
Bu doğrultuda Cimbom'un transfer harekatına dair yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da forvet transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Al-Ittihad forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor George Ilenikhena'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon kulüp formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan genç golcü, 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Güçlü fiziği, hızı ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın gelecek vadeden forvetleri arasında gösterilen Ilenikhena'nın düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Al-Ittihad yönetiminin oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planladığı ve transfer görüşmelerinde önceliğinin kalıcı satış olduğu belirtilirken, Galatasaray cephesi ise farklı bir formül üzerinde duruyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların da genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında olduğu ve görüşmelerde bu modelin masaya yatırılacağı öğrenildi.
Teknik heyetin olumlu rapor verdiği Ilenikhena'nın transferiyle hem hücum hattındaki rekabetin artırılması hem de geleceğe yönelik önemli bir yatırım yapılması hedefleniyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.