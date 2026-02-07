Yeni Şafak
Galatasaray'ın alamadığı oyuncuyu canlı yayında açıkladı

Galatasaray'ın alamadığı oyuncuyu canlı yayında açıkladı

7/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Türkiye'de ara transfer dönemi resmen sona ererken, Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen yorumcu, sarı-kırmızılıların kadrosuna katamadığı yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar...

Ara transfer dönemi resmen sona ererken Galatasaray kadrosuna Sacha Boey, Yaser Asprilla, Noa Lang ve Renato Nhaga gibi isimleri katmıştı.

A Spor yorumcusu Kaya Temel, sarı-kırmızılı takımın alamadığı ismi canlı yayında açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Temel, "Menajer Gardi, Abdullah Kavukcu'yu Milano'ya çağırıp 'Gelin, Fofana'yı bitireceğiz' dedi; ama bitiremedi." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Youssouf Fofana, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

