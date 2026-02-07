Galatasaray'ın alamadığı oyuncuyu canlı yayında açıkladı

Türkiye'de ara transfer dönemi resmen sona ererken, Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen yorumcu, sarı-kırmızılıların kadrosuna katamadığı yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi resmen sona ererken Galatasaray kadrosuna Sacha Boey, Yaser Asprilla, Noa Lang ve Renato Nhaga gibi isimleri katmıştı.
A Spor yorumcusu Kaya Temel, sarı-kırmızılı takımın alamadığı ismi canlı yayında açıkladı.
Konuyla ilgili konuşan Temel, "Menajer Gardi, Abdullah Kavukcu'yu Milano'ya çağırıp 'Gelin, Fofana'yı bitireceğiz' dedi; ama bitiremedi." ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Youssouf Fofana, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.