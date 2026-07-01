Galatasaray'ın Jhon Duran'a ödeyeceği maaş belli oldu: Sözleşmesine sürpriz madde

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcuya ödeyeceği maaş belli olurken sözleşmesine de sürpriz bir madde ekleteceği ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçirdikten sonra transfer olduğu Zenit'te de beklentileri karşılayamayan Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın, bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'da olan golcünün sözleşmesine dikkat çeken bir madde ekleyeceği belirtildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Al Nassr'dan bedelsiz kiralanacak Jhon Duran'a 4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Galatasaray Kulübü, genç oyuncunun kontratına "disiplinsizlik yapması halinde kulübe tek taraflı fesih hakkı tanıyan" madde koyacak.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Zenit'te toplam 30 maça çıktı. Kolombiyalı santrfor, sahada kaldığı 1451 dakikada 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.