Galatasaray'ın Juventus zaferi İtalyan basınında: "Tarihin gidişatını değiştirdi"

Tuttosport’un maç değerlendirmesinde, Galatasaray’da Uğurcan Çakır 7,5 ve Osimhen de 7 ile en yüksek puanı alırken, Juventus’ta da Gatti 8, Kenan Yıldız da 7,5 ile en yüksek puanı alan isimler oldu.





La Repubblica gazetesi de maç haberinde, "Siyah-beyazlılar için epik ve lanetli bir gece. 10 kişi kaldılar, mücadele ettiler, 3. golü de buldular ama uzatma devrelerinde Osimhen hayalleri söndürdü." ifadelerine yer verdi.