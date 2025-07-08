Galatasaray’ın kaleci transferi suya düştü: Görüşmeler durduruldu!

Galatasaray, Inter’in kalecisi ile transfer görüşmelerini oyuncunun 8 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası talebi nedeniyle durdurdu.
Galatasaray Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleyi emin ellere bırakmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar bu kapsamda kaleci transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Cimbom son olarak Inter'in İsviçreli eldiveni Yann Sommer ile görüşme halindeydi.
Sommer'ın yıllık 8 milyon Euro ve 2 milyon Euro da imza parası talebi sonrası görüşmelerin durduğu kaydedildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Sommer’in temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde kulübün maksimum 3 milyon euro yıllık maaş teklifini iletti, ancak bu rakam oyuncunun beklentilerinin çok altında kaldı.
Inter’in Sommer için istediği bonservis bedelinin Galatasaray’ın önerdiği 1-2 milyon euro’dan yüksek olması, transferi imkânsız hale getirdi.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 4 milyon euro olan Yann Sommer, 2024-25 sezonunda Inter’de 53 maçta kalesinde 55 gol gördü, ancak istikrarlı performansıyla Serie A’nın en iyi kalecilerinden biri olarak öne çıktı.
Galatasaray, daha önce Chelsea’den Djordje Petrovic için görüşmüş, ancak 20 milyon euro’luk bonservis bedeli nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.