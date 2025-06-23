Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı yeni teklif ortaya çıktı: İmza için süre verildi

Galatasaray, Napoli'den bonservisini almak istediği Victor Osimhen için, oyuncuya yeni bir teklifte bulundu. Ayrıca Galatasaray, Osimhen'e geri dönüş cevabı için verdiği süreyi uzattı.

1 /8 Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için devlerle yarışıyor.

2 /8 Sarı kırmızılılar, Al Hilal'den sonra oyuncuya en yüksek maaşı teklif eden kulüp konumunda bulunuyor.

3 /8 Galatasaray, Osimhen'i ikna etmek için yeni bir teklifte bulundu.

4 /8 Ayrıca sarı kırmızılılar, Osimhen'in düşünmesi için verdiği süreyi uzattı.

5 /8 DAZN'ın haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti.

6 /8 Net maaşın yanında yıldız oyuncuya bonuslar da verilecek.

7 /8 Galatasaray, Napoli'nin istediği bonservisi hemen ödemeye hazır olsa da Nijeryalı oyuncu biraz daha süre istedi.