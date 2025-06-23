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Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı yeni teklif ortaya çıktı: İmza için süre verildi

Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı yeni teklif ortaya çıktı: İmza için süre verildi

Haber Merkezi
09:3523/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Napoli'den bonservisini almak istediği Victor Osimhen için, oyuncuya yeni bir teklifte bulundu. Ayrıca Galatasaray, Osimhen'e geri dönüş cevabı için verdiği süreyi uzattı.

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için devlerle yarışıyor.

Sarı kırmızılılar, Al Hilal'den sonra oyuncuya en yüksek maaşı teklif eden kulüp konumunda bulunuyor.

Galatasaray, Osimhen'i ikna etmek için yeni bir teklifte bulundu.

Ayrıca sarı kırmızılılar, Osimhen'in düşünmesi için verdiği süreyi uzattı.

DAZN'ın haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti.

Net maaşın yanında yıldız oyuncuya bonuslar da verilecek.

Galatasaray, Napoli'nin istediği bonservisi hemen ödemeye hazır olsa da Nijeryalı oyuncu biraz daha süre istedi.

Habere göre Victor Osimhen 10 Temmuz'a kadar Galatasaray'a kararını bildirecek.

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