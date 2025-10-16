Yeni Şafak
Galatasaray’ın yıldızından flaş Mourinho sözleri

14:4916/10/2025, Perşembe
Sezon başında Galatasaray’dan Udinese’ye kiralanan yıldız futbolcu, İtalya’ya dönüşü ve eski hocası Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezon başında Galatasaray'dan İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan Zaniolo, "Galatasaray’daki arkadaşlarım özellikle Icardi ve Torreira takımda kalmamı istediklerini söylediler.


Ama benim İtalya'ya dönmem gerekiyordu. İkisi ile çok güzel bir bağ kurmuştuk. Harika insanlar, harika futbolcular." ifadelerini kullandı.


"MOURİNHO FUTBOLUN KENDİSİ"



Eskiden birlikte çalıştığı Jose Mourinho için konuşan İtalyan futbolcu, "Mourinho, birlikte en çok maça çıktığım teknik direktör. Futbolun ta kendisi.


Harika bir ilişkimiz var. Ara sıra onunla konuşuyorum ve bana tavsiyelerde bulunuyor." şeklinde konuştu.

