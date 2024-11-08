Galatasaray'ın zaferi Avrupa'da manşetlerde: Tottenham'ı nakavt etti

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında sahasında ağırladığı Tottenham'ı 3-2 yenerek namağlup serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Cimbom'un etkili ve baskılı oyunu sonrası gelen galibiyet, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte NTV Spor'un derlediği habere göre atılan o manşetler...
Daily Mirror, Galatasaray'ın zaferini "Tottenham'ın rezaleti" olarak yorumladı. İngiliz ekibinin stoper hattının bu seviye için yeterli olmadığına dikkat çekildi.
Sky Sport ise Tottenham'ın 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'dan saygın bir skorla ayrılmayı başardığını belirtti. Haberde Yunus Akgün'ün golü ve Osimhen'in performansından övgüyle bahsedildi.
The Telegraph, Galatasaray'ın Tottenham Hotspur'u maçın büyük bölümünde ezdiğini ifade etti. Haberde, "Bu, palyaço gösterisinin tüm kaosunun yaşandığı bir maçtı" ifadesi yer aldı.
The Guardian'da yer alan haberde "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı." denildi. Takımların oldukça açık oynadığı ifade edildi ve karşılaşma için kriket maçı benzetmesi yapılarak mücadelenin bir kriket maçının skoru gibi bitebileceği aktarıldı.
Marca, Galatasaray'da Osimhen'in ilk yarının bitimine 9 dakikadan az kala yaptığı double ile Tottenham'ı nakavt ettiğini yazdı.
Tutto Mercato da Osimhen'in performansını ön plana çıkardı. İtalyan basını, "Osimhen, Tottenham karşısında Galatasaray'a liderlik etti" dedi.
Kicker'de yer alan haberde ise Yunus Akgün'ün golünün güzelliğine vurgu yapılırken, Osimhen'e de ayrı parantez açıldı. Galatasaray'dan övgüyle bahsedilen haberde, "Ligde ve Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray İstanbul, Tottenham karşısında da cesurca öne çıktı." denildi.
L'Equipe, Galatasaray'ın maç 11'e 11 oynanırken muhteşem goller atarak zaferi kazandığını yazdı. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi ve Süper Lig'de namağlup olduğu vurgulandı.
Portekiz basınından Noticias AO Minuto, Benfica'nın radarında olan Yunus Akgün'ün golünü manşetlerine taşıdı. Haberde Yunus Akgün'ün Benfica'nın listesinde olduğu tekrarlandı.