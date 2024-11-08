Galatasaray'ın zaferi Avrupa'da manşetlerde: Tottenham'ı nakavt etti

The Guardian'da yer alan haberde "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı." denildi. Takımların oldukça açık oynadığı ifade edildi ve karşılaşma için kriket maçı benzetmesi yapılarak mücadelenin bir kriket maçının skoru gibi bitebileceği aktarıldı.