Galatasaraylı futbolcudan derbi öncesi 'intikam' paylaşımı

Süper Lig'de 14. hafta maçında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları derbi paylaşımlarında bulunuyor. Bu paylaşımlardan biri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Milli futbolcu, Fenerbahçe maçı için yaptığı paylaşımda 'İntikam yemini' müziği kullanarak uçak göndermesinde bulundu.
Tecrübeli futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor'da oynadığı dönemde Fenerbahçe ile son anda anlaşamamış ve Galatasaray'a transfer olmuştu.
Milli futbolcu, o dönem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı telefon görüşmesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.
O dönem basına yansıyan haberlerde Ali Koç'un Abdülkerim Bardakcı'ya 'Sen o kadar etmezsin' şeklinde karşılık verdiği öne sürülmüştü.
Abdülkerim Bardakcı'nın bu sebeple Fenerbahçe derbisi paylaşımını 'intikam' müziğiyle paylaştığı belirtildi.
Abdülkerim Bardakcı'nın paylaşımı.
Abdülkerim Bardakcı transferinde yaşanan süreç o dönem manşetlere taşınmıştı.