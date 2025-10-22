Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız şoka uğradı: Bodo/Glimt maçında ıslıklandı | VİDEO

Galatasaraylı yıldız şoka uğradı: Bodo/Glimt maçında ıslıklandı | VİDEO

21:1622/10/2025, mercredi
G: 22/10/2025, mercredi
<p>Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile mücadele etti. Sarı Kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrıldı.</p>
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadeleye Galatasaraylı taraftarların yıldız futbolcularını ıslıkla protesto etmesi damga vurdu.

Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt karşılaşmasını da kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

Aslantepe'de oynanan mücadelede Galatasaraylı taraftarlar, oynanan oyundan dolayı oldukça mutlu oldu. Ancak yaşanan bir protesto tatları kaçırdı.

Bodo/Glimt maçının 65. dakikasında oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'ın ismi stadyumda anons edildiğinde tribünler tarafından protesto edildi.

Saha kenarına gelirken ıslıklanan Barış Alper Yılmaz şaşkınlık yaşadı. Milli oyuncunun yedek kulübesine oturduktan sonra üzgün hali dikkat çekti.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray-Bodo/Glimt maçında 14 top kaybı yaparken olumsuz bir performans sergiledi.

Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminin son günlerinde Suudi Arabistan'dan transfer teklifi almıştı. Genç futbolcunun menajerinin yaptığı açıklamalar büyük tepki çekmişti. Milli futbolcu, o dönem antrenmana çıkmamış ve sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşmıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın transfer sürecindeki tavrı, Galatasaraylı taraftarlarla genç futbolcunun arasının açılmasına sebep oldu.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın oyundan çıktığı an ve taraftarların protestosu:

