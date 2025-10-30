Galatasaraylı yıldız Suudi Arabistan yolunda: Sürpriz ayrılık

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Suudi Arabistan kulüplerinin, sarı kırmızılı oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı takım kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.
Bir yandan da Galatasaray'da kadrodan ayrılması beklenen oyuncular var. Ayrıca bir de sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir.
Takvim'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekipleri, Kaan Ayhan için devreye girdi.
Deneyimli oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ve Galatasaray'a teklif gelebileceği öne sürüldü.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta görev aldı.
Kaan'ın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.