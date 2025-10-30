Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız Suudi Arabistan yolunda: Sürpriz ayrılık

Galatasaraylı yıldız Suudi Arabistan yolunda: Sürpriz ayrılık

09:3230/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Suudi Arabistan kulüplerinin, sarı kırmızılı oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı takım kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.

Bir yandan da Galatasaray'da kadrodan ayrılması beklenen oyuncular var. Ayrıca bir de sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir.

Takvim'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekipleri, Kaan Ayhan için devreye girdi.

Deneyimli oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ve Galatasaray'a teklif gelebileceği öne sürüldü.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta görev aldı.

Kaan'ın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

#Kaan Ayhan
#Galatasaray
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı şartları neler? Kimler, nasıl başvurabilir?