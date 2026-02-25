Galatasaraylı yıldızın babası görüşmeyi açıkladı: Liverpool'a transfer oluyor

Baba Tibor Sallai, sürecin gizliden gizliye başladığını şu sözlerle duyurdu:





"Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temasların halihazırda kurulduğunu biliyorum. Büyük açıklamalar yapmak istemiyorum ama eğer Galatasaray için de avantajlı olacak bir teklif gelirse, oğlumun bu yaz ülke değiştirmek için çok iyi bir şansı olacak."