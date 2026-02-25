Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldızın babası görüşmeyi açıkladı: Liverpool'a transfer oluyor

Galatasaraylı yıldızın babası görüşmeyi açıkladı: Liverpool'a transfer oluyor

Tuğçe Erginkoç
14:2725/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da, yıldız ismin babasından sürpriz bir açıklama geldi. Oyuncunun babası verdiği röportajda, Liverpool'un oğluyla temasa geçtiğini duyurdu.

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor.

Blikk gazetesine özel bir röportaj veren baba Sallai, Liverpool'un ilgisini doğruladı.

Baba Tibor Sallai, sürecin gizliden gizliye başladığını şu sözlerle duyurdu:


"Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temasların halihazırda kurulduğunu biliyorum. Büyük açıklamalar yapmak istemiyorum ama eğer Galatasaray için de avantajlı olacak bir teklif gelirse, oğlumun bu yaz ülke değiştirmek için çok iyi bir şansı olacak."

Galatasaray, Sallai'yi 2024 yılında Freiburg'dan yaklaşık 6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Macar futbolcu, 1 gol atarken 6 da asist yaptı.

