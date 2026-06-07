Galatasaraylı yıldızın yeni maaşı gündeme bomba gibi düştü: 200 milyon…

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ederek tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, dış transfer kadar iç transferde de dev adımlar atıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, istikrarı korumak ve zaferin mimarlarını ödüllendirmek adına 4 futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk için düğmeye bastı. Yıldız futbolcunun yeni maaşı ise gündem oldu.

1 /5 Galatasaray iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların üst üste gelen 4. şampiyonluk sonrası teknik direktör Okan Buruk ve 4 futbolcuyu ödüllendireceği belirtildi.



2 /5 Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.



3 /5 Sarı-kırmızılılarda ayrıca sezonun kahramanlarından olan Uğurcan Çakır'ın maaşının da 200 milyon liraya çıkarılacağı ifade edildi.



4 /5 1 yıllık sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakcı ile de yeni sözleşme imzalayacak olan Galatasaray'ın Mario Lemina ile de devam kararı aldığı aktarıldı.

