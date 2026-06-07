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Galatasaraylı yıldızın yeni maaşı gündeme bomba gibi düştü: 200 milyon…

Galatasaraylı yıldızın yeni maaşı gündeme bomba gibi düştü: 200 milyon…

13:457/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ederek tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, dış transfer kadar iç transferde de dev adımlar atıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, istikrarı korumak ve zaferin mimarlarını ödüllendirmek adına 4 futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk için düğmeye bastı. Yıldız futbolcunun yeni maaşı ise gündem oldu.

Galatasaray iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların üst üste gelen 4. şampiyonluk sonrası teknik direktör Okan Buruk ve 4 futbolcuyu ödüllendireceği belirtildi. 


Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. 


Sarı-kırmızılılarda ayrıca sezonun kahramanlarından olan Uğurcan Çakır'ın maaşının da 200 milyon liraya çıkarılacağı ifade edildi. 


1 yıllık sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakcı ile de yeni sözleşme imzalayacak olan Galatasaray'ın Mario Lemina ile de devam kararı aldığı aktarıldı. 


Sarı-kırmızılılarda ayrıca sözleşmesi 2027'de bitecek olan Jakobs'un da artı 1 yıllık opsiyonunun kullanılacağı belirtildi. 


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