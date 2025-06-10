Galatasaraylı yöneticiler açıkladı: "Fenerbahçe'ye hayırlı olsun!"

Galatasaray ve Fenerbahçe transfer dönemi içerisinde birçok oyuncu için karşı karşıya geliyor. O oyunculardan biri de Almanya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Leroy Sane. 29 yaşındaki futbolcunun transferi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Leroy Sane ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Avrupa basınına göre birçok takımın teklif yaptığı oyuncu için çok ciddi teklifler sunuldu.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Ali Naci Küçük, transfere dair verdiği bilgide Sane transferi için sarı kırmızılı idarecilerin "Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" şeklinde tepki verdiğini dile getirdi.
Avrupa basınındaki bilgilere göre Galatasaray, Sane için 10M€ teklif sundu. Alman futbolcu için Fenerbahçe'nin sunduğu önerinin bonuslarla 15M€'ya ulaştığı aktarıldı.
Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla 220 maçta 61 gol attı 55 de asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki yıldız, Almanya Milli Takımı formasını ise 70 kez giydi ve 14 gol attı.