Göztepe Romulo için serveti reddetti: Bonservis rekoru kırılacak

Şu ana kadar Romulo için sarı-kırmızılı ekiple Almanya’dan Leipzig, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, Portekiz’den Sporting Lizbon, Belçika’dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti.