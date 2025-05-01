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Hakan Çalhanoğlu’na skandal ceza: Kritik maçta yok!

Hakan Çalhanoğlu’na skandal ceza: Kritik maçta yok!

16:491/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İtalyan mahkemesi milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi. Geçtiğimiz haftalarda bir taraftar grubu ile görüştüğü için mahkemelik olan milli futbolcunun cezası belli oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun adı, Inter ve Milan'ın bazı radikal taraftar gruplarının özellikle 'Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı olduğu iddialarını araştıran soruşturmada geçmişti.


Milli futbolcu, eski Inter ultras lideri Marco Ferdico ve öldürülen Antonio Bellocco ile olan temasları nedeniyle ifade vermişti.


Hakan Çalhanoğlu ifadesinde bu kişilerle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeninin Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu belirtmişti.

Tribün liderleriyle yemek yediği iddiasını yalanlayan Hakan Çalhanoğlu, kulübün de kendisine bu gruplarla görüşmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etmişti.

Tuttosport'ta yer alan habere göre soruşturma tamamlandı ve Hakan Çalhanoğlu'nun cezası belli oldu.


Milli futbolcuya 30 bin euro para ve 1 maç oynamama cezası verildi.


Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Verona ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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