Hakan Çalhanoğlu’na skandal ceza: Kritik maçta yok!

İtalyan mahkemesi milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi. Geçtiğimiz haftalarda bir taraftar grubu ile görüştüğü için mahkemelik olan milli futbolcunun cezası belli oldu.

1 /7 Hakan Çalhanoğlu'nun adı, Inter ve Milan'ın bazı radikal taraftar gruplarının özellikle 'Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı olduğu iddialarını araştıran soruşturmada geçmişti.



2 /7 Milli futbolcu, eski Inter ultras lideri Marco Ferdico ve öldürülen Antonio Bellocco ile olan temasları nedeniyle ifade vermişti.



3 /7 Hakan Çalhanoğlu ifadesinde bu kişilerle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeninin Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu belirtmişti.

4 /7 Tribün liderleriyle yemek yediği iddiasını yalanlayan Hakan Çalhanoğlu, kulübün de kendisine bu gruplarla görüşmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etmişti.

5 /7 Tuttosport'ta yer alan habere göre soruşturma tamamlandı ve Hakan Çalhanoğlu'nun cezası belli oldu.



6 /7 Milli futbolcuya 30 bin euro para ve 1 maç oynamama cezası verildi.

