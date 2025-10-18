Hakeme atılan madde şoke etti! Maç yarıda kaldı

Belçika Ligi'nde oynanan Standard Liege - Royal Antwerp maçının son anlarına tribünden atılan cisim damga vurdu. Hakemin maçı erteleme kararı ise ev sahibi takımın oyuncularını şoke etti.
Belçika Ligi'nde Standard Liege sahasında Royal Antwerp'i konuk etti.
Mücadelenin henüz başında 1-0 öne geçen ev sahibi takım, üstünlüğünü 88. dakikaya kadar sürdürürken bu dakikada yaşananlar gündem oldu.
Bir pozisyonda taç çizgisinde bulunan hakeme, tribünlerden atılan boş karton bardak isabet etti.
Bunun üzerine hakem maçı o dakikada bitirerek soyunma odasına yöneldi.
Standard Liege futbolcuları uzun süre hakeme itiraz etse de sonuç değişmedi. Karşılaşmanın kalan dakikalarının önümüzdeki günlerde seyircisiz şekilde tamamlanacağı açıklandı.