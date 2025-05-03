Harry Kane saha kenarına adım attı: Bayern Münih şampiyonluk fırsatını tepti

Bundesliga 32. hafta karşılaşmasında Bayern Münih deplasmanda Leipzig ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk fırsatını tepti.
Almanya Bundesliga 32. hafta karşılaşmasında Bayern Münih deplasmanda Leipzig ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk fırsatını tepti.
Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılar 11. dakikada Sesko ve 39. dakikada Klostermann'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.
İkinci yarı Münih geri döndü. Alman devi 62. dakiakda Eric Dier, 63. dakikada Olise ve 83. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle 3-2 öne geçti. Bu sonuç Bayern Münih'i şampiyon yapıyordu.
Leipzig 90+4. dakikada Yussuf Poulsen'in attığı golle skoru eşitliği getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.
Cezası nedeniyle tribünde yer alan Bayern Münih'in yıldız ismi Harry Kane, şampiyonluk kutlaması için sahaya girince takımı son dakikada golü yedi. Kariyerinde henüz kupası bulunmayan İngiliz futbolcunun şanssızlığı sürüyor.
Şampiyonluk fırsatını tepen Bayern Münih puanını 76 yaparak maç fazlasıyla Bayer Leverkusen'in 7 puan önünde son iki haftaya girdi. Leverkusen, Freiburg karşısında kazandığı takdirde şampiyonluk diğer haftaya kalacak.