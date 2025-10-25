Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hollanda'yı sallayan Türk! Dev takımların radarında

Hollanda'yı sallayan Türk! Dev takımların radarında

18:2025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Hollanda ekiplerinden NAC Breda’nın U21 takımında forma giyen Türk stoper Abdullah Emre Oğuz, gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekmeye başladı.

Hollanda 1’inci Lig ekiplerinden NAC Breda forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Abdullah Emre Oğuz, antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performansla hem Hollanda’da hem de Türkiye’de futbol otoritelerinin ilgisini çekmeye başladı.

2005 Hollanda doğumlu Abdullah Emre Oğuz, hem Türk hem Hollanda vatandaşı. Sol stoper olarak görev yapan genç savunmacı, oyunu iyi okuması ve fiziksel gücüyle ön plana çıkıyor. Defansif orta saha ve sol bek pozisyonlarında da görev alabilen Abdullah Emre Oğuz, Türkiye U18 Milli Takımı’nda 2 maç forma giydi.

Hem Hollanda hem de Türkiye’den takımların yakın takibinde olan genç savunmacıyı kulübü NAC Breda’nın önümüzdeki dönemde A takımda çıkartması bekleniyor. Hollanda ekibinin A takımında süre bulması durumunda 20 yaşındaki oyuncunun transfer yapması da güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

#Hollanda
#NAC Breda
#Abdullah Emre Oğuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?