Hollanda'yı sallayan Türk! Dev takımların radarında

2005 Hollanda doğumlu Abdullah Emre Oğuz, hem Türk hem Hollanda vatandaşı. Sol stoper olarak görev yapan genç savunmacı, oyunu iyi okuması ve fiziksel gücüyle ön plana çıkıyor. Defansif orta saha ve sol bek pozisyonlarında da görev alabilen Abdullah Emre Oğuz, Türkiye U18 Milli Takımı’nda 2 maç forma giydi.