Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hull City - Middlesbrough finali öncesi şok olay: Canlı yayında ortaya çıktı

Hull City - Middlesbrough finali öncesi şok olay: Canlı yayında ortaya çıktı

15:3823/05/2026, Cumartesi
G: 23/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Premier Lig bileti için oynanacak Championship play-off finali öncesinde Hull City cephesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin takım otobüsünün camı kırılırken, görüntüler canlı yayında ekranlara yansıdı.

İngiltere Championship’te Premier Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finali öncesi Hull City cephesinde istenmeyen bir olay yaşandı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulübün takım otobüsünün camının kırıldığı görüldü.

Hull City takım otobüsündeki hasar, Sky Sports yayını sırasında ekranlara geldi.

Hull City takım otobüsünün futbolcuları almak için hareket ettiği sırada taş ve şişeli saldırıya uğradığı, saldırı sonucu otobüsün camının kırıldığı bildirildi.

Hull City ile Middlesbrough arasında Wembley Stadyumu'nda bugün oynanacak kritik mücadelede TSİ 17.30'da başlayacak.

#Premier Lig
#Hull City
#Middlesbrough
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur emeklisi 5 aylı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyonla Memur maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?