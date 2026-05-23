Hull City - Middlesbrough finali öncesi şok olay: Canlı yayında ortaya çıktı

Premier Lig bileti için oynanacak Championship play-off finali öncesinde Hull City cephesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin takım otobüsünün camı kırılırken, görüntüler canlı yayında ekranlara yansıdı.
İngiltere Championship’te Premier Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finali öncesi Hull City cephesinde istenmeyen bir olay yaşandı.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulübün takım otobüsünün camının kırıldığı görüldü.
Hull City takım otobüsündeki hasar, Sky Sports yayını sırasında ekranlara geldi.
Hull City takım otobüsünün futbolcuları almak için hareket ettiği sırada taş ve şişeli saldırıya uğradığı, saldırı sonucu otobüsün camının kırıldığı bildirildi.
Hull City ile Middlesbrough arasında Wembley Stadyumu'nda bugün oynanacak kritik mücadelede TSİ 17.30'da başlayacak.