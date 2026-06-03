Icardi'den tartışma çıkaran yorum: A Milli Takım çıkışı tepki çekti

Arjantinli golcü Mauro Icardi, Türkiye'ye gelen yabancı yıldızların ligin kalitesine önemli katkı yaptığını savunurken, A Milli Takım'ın uzun bir aranın ardından Dünya Kupası'na katılmasının da bu gelişimle bağlantılı olduğunu ifade etti.