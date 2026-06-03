Icardi'den tartışma çıkaran yorum: A Milli Takım çıkışı tepki çekti

Galatasaraylı yıldızlar Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın Türk futboluna ilişkin değerlendirmeleri gündem oldu. Icardi'nin, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın yıldız isimleri Mauro Icardi ve Lucas Torreira, kulübün YouTube kanalında Türk futbolunun gelişimi üzerine açıklamada bulundu.
Arjantinli golcü Mauro Icardi, Türkiye'ye gelen yabancı yıldızların ligin kalitesine önemli katkı yaptığını savunurken, A Milli Takım'ın uzun bir aranın ardından Dünya Kupası'na katılmasının da bu gelişimle bağlantılı olduğunu ifade etti.
33 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki futbol ortamının son yıllarda farklı bir seviyeye ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'ye geldik ve dört senenin sonunda Türkiye yıllar sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Seviyeyi artırdık."
Lucas Torreira da, "Onun ve diğer oyuncuların gelişiyle ligin seviyesi arttı. Artık buraya tatile gelinmiyor. Ciddi bir rekabet var" dedi.
Icardi'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı futbolseverler yıldız oyuncunun Süper Lig'e katkısına dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise A Milli Takım'ın başarısının doğrudan yabancı futbolcularla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.