Icardi’nin göndermeli paylaşımına Acun Ilıcalı’dan yanıt gecikmedi

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi sosyal medya hesabından maç ile ilgili göndermeli paylaşımda bulundu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan yanıt gecikmedi. İşte detaylar.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçın ardından flaş bir paylaşıma imza attı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında ezeli rakiplerinin sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadesini kullandı.
Icardi'nin bu paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu cevabı verdi:
"Icardi'nin başkanımızla ya da teknik direktörümüzle ilgili yaptığı paylaşımları kınıyorum.
Galatasaray kulübüne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum; futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz.
Bizim futbolcularımız böyle şeyler yapmıyorlar."