Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Icardi’nin göndermeli paylaşımına Acun Ilıcalı’dan yanıt gecikmedi

Icardi’nin göndermeli paylaşımına Acun Ilıcalı’dan yanıt gecikmedi

09:4810/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi sosyal medya hesabından maç ile ilgili göndermeli paylaşımda bulundu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan yanıt gecikmedi. İşte detaylar.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçın ardından flaş bir paylaşıma imza attı.



﻿Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında ezeli rakiplerinin sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadesini kullandı.



Icardi'nin bu paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu cevabı verdi:



"Icardi'nin başkanımızla ya da teknik direktörümüzle ilgili yaptığı paylaşımları kınıyorum.

Galatasaray kulübüne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum; futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz.

 Bizim futbolcularımız böyle şeyler yapmıyorlar."

#Galatasaray
#Icardi
#Acun Ilıcalı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa satışı hangi illerde olacak? 50 ilde ödeme kolaylığıyla %15 indirim fırsatı sunacak