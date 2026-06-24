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Icardi'ye yurt dışı yasağı iddiası: Türkiye'ye dönemiyor

Icardi'ye yurt dışı yasağı iddiası: Türkiye'ye dönemiyor

11:4924/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'de bulunan yıldız futbolcuya yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öne sürüldü.

Galatasaray'la sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Mauro Icardi'yle ilgili şaşkına çeviren bir haber gündeme geldi.

Arjantin'de bulunan 33 yaşındaki yıldız futbolcu için yurt dışına çıkış yasağı getirildiği iddia edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre kararın arkasında eski eşi Wanda Nara'nın yaptığı şikayet bulunuyor.

İddiaya göre Wanda Nara, kızlarıyla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Mauro Icardi hakkında şikayette bulundu. Bu başvurunun ardından mahkemenin yıldız futbolcu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldığı öne sürüldü.

Icardi'nin avukatının söz konusu kararın kaldırılması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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