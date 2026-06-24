Icardi'ye yurt dışı yasağı iddiası: Türkiye'ye dönemiyor

İddiaya göre Wanda Nara, kızlarıyla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Mauro Icardi hakkında şikayette bulundu. Bu başvurunun ardından mahkemenin yıldız futbolcu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldığı öne sürüldü.