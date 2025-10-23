Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İlkay Gündoğan’ın dönüş maçı belli oldu: Kaç hafta yok?

İlkay Gündoğan’ın dönüş maçı belli oldu: Kaç hafta yok?

10:0623/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı öncesi 21 Ekim 2025'te yapılan son antrenmanda sakatlanarak Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyemedi. 34 yaşındaki Alman yıldızın hangi maçları kaçıracağı belli oldu. Peki, İlkay Gündoğan’ın sakatlık durumu ne, hangi maçta dönecek? İşte sorunun cevabı.

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi son antrenmanda sakatlandı ve mücadelede oynayamadı.


İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçını stadyumdan takip etti ve takımına destek verdi.


MAÇ SONU PAYLAŞIM


34 yaşındaki yıldız futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


İlkay Gündoğan, paylaşımında, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.


İLKAY GÜNDOĞAN'IN SAKATLIK DURUMU NEDİR, HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?



Paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen deneyimli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.


#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
#Ajax
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 33. Dönem POMEM Başvurusu Tarihleri ve Aranan Şartlar