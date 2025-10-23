Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı öncesi 21 Ekim 2025'te yapılan son antrenmanda sakatlanarak Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyemedi. 34 yaşındaki Alman yıldızın hangi maçları kaçıracağı belli oldu. Peki, İlkay Gündoğan’ın sakatlık durumu ne, hangi maçta dönecek? İşte sorunun cevabı.
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi son antrenmanda sakatlandı ve mücadelede oynayamadı.
İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçını stadyumdan takip etti ve takımına destek verdi.
MAÇ SONU PAYLAŞIM
34 yaşındaki yıldız futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İlkay Gündoğan, paylaşımında, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.
İLKAY GÜNDOĞAN'IN SAKATLIK DURUMU NEDİR, HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
Paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen deneyimli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.