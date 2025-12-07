İlker Yağcıoğlu takımdan ayrılması beklenen yıldız için yönetime seslendi: ‘Sakın satmayın’

Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti, “Sonuçta Fenerbahçe oraya formayı giyip çıkıyorsa Fenerbahçe'dir. Oynayanlar da az buz oyuncu değil ki! Kerem ne yaptı? Gittikçe aşağıya gidiyor. Geldi Nice maçı , sonra bir penaltı falan. Dedik hareketlilik getirir hücuma, güç katar. Fizik olarak da güçsüz.



