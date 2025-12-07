Yeni Şafak
İlker Yağcıoğlu takımdan ayrılması beklenen yıldız için yönetime seslendi: 'Sakın satmayın'

7/12/2025, Pazar
İlker Yağcıoğlu, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan - Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. 1-1 biten karşılaşmanın ardından Yağcıoğlu, sarı-lacivertli yönetime flaş bir çağrıda bulundu. İşte detaylar.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Fenerbahçe'nin golünü Milan Skriniar, Başakşehir'in golünü ise Bertuğ Yıldırım kaydetti.


Karşılaşmanın ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında Fenerbahçe'nin oyununu ve mücadeleyi değerlendirdi.


İlker Yağcıoğlu maçın ardından, “Kazanç falan değil. Bu bir kayıp. Oyun da kayıp. Sadece puan kaybetmedi Fenerbahçe. Beraberlik olur, doğal sonuçtur falan ama oyun anlamında sıkıntı olunca problem büyüyor. Tamamen değişik bir takım. 6 oyuncu değişmiş derbiden.


Bu tarz değişiklikler takımın ritmini bozar. Otomatikleşir bazı şeyler. Bunlar oynayarak kazanılan alışkanlıklar. Takıma bir faydası olmayacağını düşünüyorum. İlk 10 dakika iyiydi. Başka bir pozisyon yok. Golü attın, tut abi. İşler kötü gidiyor, kötü oynuyorsun.


Başakşehir de üstüne gelemiyor. Yeme o golü. Levent, yanında Yiğit Efe. Senin oradan bir zaaf yaşayacağın belli. Açıkçası kazanmayı hak edecek kadar oynamadı Fenerbahçe.” dedi.


Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti, “Sonuçta Fenerbahçe oraya formayı giyip çıkıyorsa Fenerbahçe'dir. Oynayanlar da az buz oyuncu değil ki! Kerem ne yaptı? Gittikçe aşağıya gidiyor. Geldi Nice maçı , sonra bir penaltı falan. Dedik hareketlilik getirir hücuma, güç katar. Fizik olarak da güçsüz.


20. dakikada oyuna girdi. Az bir süre de oynamamış. Bu tür kötü oynadığın maçları kazanmak çok önemlidir. Bunu yapamadı Fenerbahçe. Aradaki fark 3'e çıktı. Geçen hafta bir fırsat vardı, lider olma ihtimalin vardı. Bu hafta kazanıp rakibinin ensesinde olmalıydın rakibinin. Bugünkü görüntü, Fenerbahçe adına hiç iyi değil.”


İlker Yağcıoğlu ayrıca “İyi düşünsün yönetim. Bu kanat oyuncularını gördükten sonra İrfan Can Kahveci'yi satmasınlar, affetsinler. Bu takıma kazandırsınlar. Devre arası var. Nene, Oğuz Aydın kimi koyarsan koy İrfan bunların hepsinden daha iyi futbolcu. Takıma kazandırmanın bir yolunu bulsunlar.” değerlendirmesinde bulundu.

